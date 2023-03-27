Зафиксировано 18 обстрелов из различных видов оружия - более 130 прилетов.

В течение дня российские оккупанты обстреляли шесть общин Сумской области, в результате чего была ранена женщина.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории шести общин Сумщины: Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Середино-Будской", - говорится в сообщении в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

Зафиксировано было 18 обстрелов из различных видов оружия - более 130 прилетов, из которых девять минометных (78 прилетов), четыре артиллерийских (42 прилета), три из противотанкового ракетного комплекса (семь выстрелов), один гранатометный обстрел (10 выстрелов) и т.д.

Видео дня

"Белопольская громада: россияне по территории громады били из минометов - 31 прилет, гранатометов - 10 выстрелов и т.д. В результате одного из обстрелов ранено гражданское лицо (женщина), которое направлялось в транспортном средстве из г. Белополье в с. Рыжовка. Пострадавшая доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

По территории Шалыгинской общины враг совершил артиллерийский обстрел-13 прилетов. В результате обстрела был поврежден частный жилой дом.

"Эсманская община: осуществлено три минометных обстрела - 27 прилетов. Краснопольская община: были обстрелы из противотанкового ракетного комплекса - семь выстрелов, а также обстрел из минометов - 16 прилетов и артиллерии - 20 прилетов", - сообщили в ОВА.

По территории Середино-Будской общины произошел артиллерийский обстрел-девять прилетов, а по Великописаревской общине был обстрел из минометов - четыре прилета.

Война в Украине - обстрелы 27 марта

Утром россияне ударили по центру Славянска двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов. Погибли два человека, еще 32 человека пострадали.

Российская армия в течение целого дня обстреливает Берислав Херсонской области. В результате вражеских атак пострадали три человека.

В общем, в течение суток российские оккупанты нанесли семь авиационных и 10 ракетных ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: