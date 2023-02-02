Система глушит вражеские дроны и перехватывает их своими.

Украина получила от США шесть "Ловцов Шахедов", которые позволяют защититься от атак беспилотников. Эти новейшие системы защиты применяются в Штатах для обороны стратегических объектов. В чем заключается их принцип работы, показали в Сухопутных войсках ВСУ.

Видео с демонстрацией и рассказом о преимуществах "Ловцов Шахедов" опубликовал в личном Telegram-канале командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Указанные системы обладают набором радаров и средств для глушения сигнала, которые позволяют обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА с помощью своих дронов.

Комплекс включает автономный дрон Fortem DroneHunter F700 с предельной скоростью передвижения до 100 километров в час. Беспилотник вооружен двумя специальным сетками, которые он набрасывает на коптеры противника.

Видео дня

Общий радиус действия "Ловца Шахедов" составляет 5 километров. Система предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры и работает в полностью автономном режиме. Однако оператор при необходимости способен переключиться на ручной контроль.

"Ловец Шахедов" может перехватывать дроны весом до 500 килограмм на высоте до 5,5 километра. А общая эффективность такого комплекса составляет 85%.

"Ловцы Шахедов" в Украине: что известно

В середине октября в Украине стартовал сбор на одну такую систему. За двое суток граждане государства пожертвовали 150 миллионов гривен.

На "Ловца Шахедов" собирал и Тимоти Снайдер — известный историк и амбассадор фандрейзинговой платформы UNITED24.

В конце января Украина получила от США шесть "Ловцов Шахедов". Они будут защищать объекты критической инфраструктуры нашей страны.

Тем временем в ВСУ уже начали формировать ударные роты БПЛА. Решение о создании новых подразделений утвердил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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