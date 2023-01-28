Данилов отмечает, что в этом году нас ждет очень много работы, но победа будет за нами.

Назвать точную дату завершения войны невозможно, но ближайший месяц-полтора будет сложным.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Сказать точную дату, что это будет завтра или послезавтра, я не могу. Впереди еще сложная, тяжелая работа на фронте, на большом расстоянии - на сегодня линия фронта это более чем две тысячи километров", - подчеркнул он.

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Данилов отмечает, что в этом году нас ждет очень много работы, но победа будет за нами. По его словам, сложный период для Украины будет как минимум месяц-полтора-два, а может, и три.

"Имеем понимание, что мы должны почистить полностью все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. Это тяжелая сложная работа. И еще раз подчеркиваю, что если кто – то говорит, что это можно сделать там за неделю, за две - я не являюсь таким слишком оптимистичным. Я понимаю, что в этом году нас ждет очень много работы", - подчеркнул секретарь СНБО.

При этом подчеркнул, что победа будет за нами, а единственное - вопрос времени и, к большому сожалению, той дорогой цены, которую мы платим каждый день, когда гибнут наши защитники и защитницы.

Ситуация на фронте-последние новости

Русские захватчики продолжают наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

После захвата Соледара российские войска пытаются истощить украинскую оборону и в одном из мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь более значительных результатов.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области.

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