В частности, одна из строительных компаний получила задание до конца августа обеспечить 30 "волонтеров" для отправки на войну.

Городские власти Москвы установили квоты для строительных кампаний с целью отправки гастарбайтеров из более бедных регионов России и стран Центральной Азии на войну против Украины.

"Весьма вероятно, что городские власти Москвы грозятся отозвать контракты у строительных фирм, если они не смогут выполнить квоты для обеспечения "волонтеров" с целью службы в Украине", - сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

В частности, одна компания, по сообщениям, получила задание обеспечить 30 "волонтеров" до конца августа 2023 года.

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"Вероятно, что этот шаг в первую очередь затронет этнические меньшинства из более бедных регионов России, таких как Дагестан, и стран Центральной Азии, которые составляют большинство рабочих-строителей в Москве", - отмечает разведка.

Как сказано в сообщении, весьма вероятно, что эта мера негласно одобрена мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это решение продолжает серию мер по минимизации влияния войны на более состоятельных москвичей, одновременно поддерживая военные усилия.

Мобилизация в России - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские власти бросает на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. На одном из полигонов в Алтайском крае насчитали более 300 таких "новобранцев".

Журналисты выяснили, что на войну в Украине вербуют даже граждан Непала, которые приехали в Россию на учебу.

По данным британской разведки, если в ряды армии РФ наберут еще 500 тысяч человек, о чем говорит президент РФ Владимир Путин, "мы увидим еще худших профанов".

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