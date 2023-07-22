Оккупанты сейчас вынуждены наступать по такой полосе обеспечения как и украинские защитники в Запорожской области, но при этом с открытых позиций на закрытые.

На прошлой неделе российские оккупационные войска развернули активную наступательную деятельность в Луганской области, с целью №1 - выхода на административные границы области, целью №2 - выйти на левый берег реки Оскол.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что на самом деле в этих планах оккупантов не было ничего неожиданного.

"После того как оккупантов выгнали их Харьковской области, они выбрали для закрепления линию Р66, а точнее Кременная-Сватово-Троицкое. При этом, сразу же стали концентрировать силы и средства для контрнаступления. Начать контрнаступление командование РОВ планировало на 24 февраля 2023, но оно у них тогда захлебнулось так и не начавшись. Множество факторов сыграли во вред и активизацию одной из наиболее боеспособных и укомплектованных группировок отложили на потом. И этим потом стал июль", - написал он.

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По его словам, активизация в июле стала не спланированной, а к этому оккупантов побудила интенсификация наступательной деятельности украинских защитников с середины мая в районе Бахмута, а так же с начала июня в Запорожской и частично Донецкой областях.

"То есть, план по выполнению цели №1 и цели №2 стал обусловлен необходимостью выполнения цели №3 - отвлечение командования СОУ и рассредоточение ресурса для усиления другого участка фронта. То есть, первоначальной задачей всего наступления РОВ по Лимано-Купянской оси является имитация. Они имитируют эпическое наступление, понимания минимальный шанс на успех, только с одной целью - отвлечения внимания и ресурса от Запорожской и Донецкой областей, посредством чего давление там, по задумке командования РОВ должно снизится. Но их "гениальном" плане есть один нюанс", - отметил эксперт.

После того как оккупанты перегруппировались и закрепились по линии Р66, ВСУ так же не теряли времени и обустраивали оборону уже на своих позициях. По сути, они сейчас вынуждены наступать по такой полосе обеспечения как и украинские защитники в Запорожской области, но при этом с открытых позиций на закрытые.

"Ещё один очень важный момент - ресурс. В нашем пространстве постоянно звучат цифры 100 тыс л.с. и 900 танков. Что такое 100 тыс л.с.? Это 125 БТГР. Какой фронт наступления по Лимано-Купянской оси? 172 км. Какой функционал в наступлении у БТГр? В январе-феврале 2023 в направлении Угледара наступало 3-4 БТГр по 1 км фронта. Результат? РОВ утратити базовый функционал БТГр в наступлении ещё в 2022 году. То есть... То есть, в наступлении, даже 4 БТГр на 1 км фронта это не гарантия успешного наступления для РОВ. Итак, 125 БТГр и 172 км. Далее. Что такое 900 танков? А точнее, сколько, согласно штатной комплектации танков должно быть в составе 125 БТГр? 1375. То есть, нехватка 475 ОБТ, что подрывает функционал БТГр", - написал Коваленко.

Он утверждает, что вся эта масса не находится одновременно в первой линии.

"Они размещены по эшелонам и, соответственно, не применяются одновременно. То есть, ресурса для прорыва обороны СОУ по оси ещё меньше, нежели необходимо. И это всё, сухие цифры, которые подтверждаются на практике. Не прошло и недели активных действий в наступлении РОВ, как их наступление впало в стагнацию, а кое-где даже откатилось, из-за отсутствия ресурса удерживать занятые ранее позиции", - добавил аналитик.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении - детали

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении. Захватчики совершили рекордное количество обстрелов.

Они продолжали ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и по состоянию на 20 июля продвигались вперед.

Враг пытается оттянуть украинские силы от Бахмута, бросая живую силу на Купянское направление.