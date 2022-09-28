Первокурсников предупредили о возможности отправки в зону боевых действий в Украину.

В Российской Федерации планируют отправить на войну в Украину первокурсников военно-морской академии, родители протестуют против этого.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Родители первокурсников военно-морской академии протестуют против отправки курсантов на войну", - отмечают в разведке.

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По данным разведки, первокурсников Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза М. Г. Кузнецова" в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки в зону боевых действий в Украину.

"После месяца учений в вузы, курсантов выселили из казармы, которую передали под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон. Чтобы избежать общения с родителями и самовольного оставления места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече им отказали", - говорится в сообщении.

При этом, военная разведка Украины напоминает, что у российских военных есть возможность сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

"Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций", - сказано в сообщении.

В частности, для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Также информация о сдаче в плен русским в телеграмм-канале @hochu_zhyt.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных запаса. Мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Вместе с тем издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек. Позднее "Медуза" написала, что на войну РФ хочет отправить еще 1,2 млн мобилизованных.

По данным Генштаба ВСУ, вновь прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.

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