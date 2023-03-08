Директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила Конгрессу, что война на Украине превратилась в "изматывающую войну на истощение".

Разведывательное сообщество США считает, что Россия "вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но вероятность его возникновения есть", говорится в несекретном ежегодном отчете разведывательного сообщества об оценке угроз.

"Российское руководство до сих пор избегало действий, которые могли бы расширить украинский конфликт за пределы Украины, но риск эскалации остается значительным", - говорится в докладе, пишет CNN.

Директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила Конгрессу, что война на Украине превратилась в "изматывающую войну на истощение, в которой ни одна из сторон не имеет окончательного военного преимущества", но добавила, что президент России Владимир Путин, вероятно, будет продолжать, возможно, в течение многих лет.

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"Мы не предвидим, что в этом году российские вооруженные силы восстановятся настолько, чтобы добиться крупных территориальных завоеваний, но Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу, и что продление войны, в том числе с потенциальными паузами в боевых действиях, может быть его лучшим оставшимся путем, чтобы в конечном итоге беспечить стратегические интересы России в Украине, даже если на это уйдут годы", - сказала Хейнс.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении и не прекращают штурмовать город Бахмут. Также захватчики продолжают попытки прорыва обороны украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Россия, похоже, сокращает поддержку боевиков ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, например, наемники Евгения Пригожина испытывают "снарядный дефицит".