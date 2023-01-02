Военная разведка Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил РФ.

Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия: как тактического, так и стратегического. Однако военная разведка Украины постоянно следит за их перемещением.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей – сказал Скибицкий.

Кроме того, украинские разведчики следят за активными мероприятиями, которое может совершать 12-е Главное управление Минобороны агрессора – именно это ведомство отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию, пояснил Скибицкий.

Он добавил, что этот процесс не простой, но в ГУР МО Украины есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и ранее.

То есть мы знаем все процедурные вопросы. Из-за этого ГУР МО Украины постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую вооруженных сил России – подытожил представитель разведки.

Ядерный шантаж России

Россия регулярно угрожает применением "ядерки". В частности эту тему очень любит экс-президент РФ Дмитрий Медведев. А сам Владимир Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует. "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", – сказал он и добавил, что "угроза ядерной войны нарастает, нечего скрывать".

Впрочем, с тех пор Россия прекратила угрожать ядерным ударом. В частности, после того, как Китай сделал ей замечание, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Китай может влиять на Кремль в вопросах войны против Украины. "Фактически, РФ будет подчиненной Китаю, если Запад не сделает выводов", – подчеркнул секретарь СНБО.

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