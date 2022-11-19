Учитывая разделение Днепром, продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как сейчас выглядит линия столкновения на юге страны.

"Учитывая разделение как раз Днепром, то это действительно больше контрбатарейное противостояние. Но, все же, мы продолжает изучать все вероятные возможности для дальнейшего развития наших действий. Поэтому, пока говорить рано, но мы изучаем полностью места дислокации и обустройство рубежей обороны уже на левом берегу врага, для того чтобы знать как противодействовать", - сообщила Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Также, на просьбу прокомментировать ситуацию на Кинбурнской косе, ведь несколькими днями ранее пророссийские паблтки разгоняли определенную истерию вокруг этого региона, сколько там сейчас находится вражеской силы и техники, она отметила: "Главное, что мы знаем сколько там вражеского войска и техники, это нам нужно для боевой работы. А то, что они (россияне - УНИАН) разгоняют некоторую истерию в информационном пространстве, еще раз напоминает о том, что продолжается гибридная война, где информационный фронт также достаточно мощный. И они пытаются таким образом изменить распределение сил и средств наших в том числе, когда разгоняют подобную информацию. Поэтому правильное решение – это доверять объективным и оперативным источникам официальным источникам, которые владеют полноценной информацией, и могут поделиться ею по мере выполнения задания", - пояснила Гуменюк.

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Ситуация на юге Украины: что известно по состоянию на 18 ноября

18 ноября по сообщению оперативного командования "Юг" На юге Украины усложнился подсчет потерь российских захватчиков из-за удаленности их расположения. Оккупанты продолжают строить оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны и проводит мероприятия по перегруппировке войск, пополнению потерь и организации всестороннего обеспечения.

Кроме того враг не прекращает применять реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы для огневых ударов по позициям ВСУ на правом берегу Днепра и прилегающих территориальных общинах.

В частности, враги держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона заявил, что тему Кинбурнской косы следует оставить на определенное время. Он отметил, что рано комментировать ситуацию на Кинбурнской косе. По его словам, не надо ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится.

Также сообщалось, что на юге украинские войска ударили по позициям врага на Кинбурнской косе и левом берегу Днепра, ликвидировано более 30 оккупантов. Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задания.