Поражены электролинии, газопровод и водопровод.

В результате утреннего обстрела в Чернобаевке ранен житель, есть разрушения жилых домов и инфраструктуры.

"Сегодня около 5 утра враг массированным огнем укрыл Чернобаевку. Вражеские снаряды повредили 6 жилых домов. Также разрушениям подверглись и жизненно важные коммуникации – электролинии, газопровод и водопровод", – сообщила Херсонская областная военная администрация.

По данным ОВА, из-за российского обстрела один человек получил ранения. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

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Атаки РФ по Херсонской области

После деоккупации правобережья Херсонщине российские оккупанты продолжают терроризировать освобожденные территории постоянными обстрелами. Только за минувшие сутки оккупанты 60 раз атаковали населенные пункты Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и прочего. Немало "прилетов" именно в освобожденном Херсоне, едином областном центре, который во время полномасштабной войны россиянам удавалось захватить. Сейчас в городе осталось лишь около 20% населения - горожане выезжают из-за постоянных обстрелов.

Цель постоянных обстрелов непонятна, но в британской разведке предполагают, что россияне хотят ухудшить моральное состояние гражданских и сдерживать любые украинские контратаки через Днепр таким образом.

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