Среди пострадавших - пятилетний мальчик.

Российские захватчики за минувшие сутки 65 раз обстреляли населенные пункты свободной части Херсонской области. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.

"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 65 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - говорится в сообщении.

В частности, Херсон армия РФ атаковала 13 раз. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, школу и жилые дома.

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"За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 2 человека, ранения различной степени тяжести получили 9 жителей области. Среди раненых - 5-летний мальчик, ребенка в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Ситуация в Херсоне

Сейчас Херсон - наиболее регулярно обстреливаемый крупный город за пределами Донбасса.

По последним данным, в Херсоне осталось лишь около 20% населения - это менее 60 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало примерно 333 тысячи человек.

По данным британской разведки, россияне активно обстреливают Херсон, чтобы сдержать возможное контрнаступление ВСУ.

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