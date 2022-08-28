Подразделение полностью состояло из жителей Воронежской области.

В одном из батальонов 752-го мотострелкового полка 3 мотострелковой дивизии 20 армии Западного военного округа РФ потери составили 95% солдат. Подразделение было полностью сформировано из жителей Воронежской области.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Стратегического командования со ссылкой на местное население.

"В 752 мотострелковом полку 3 мотострелковой дивизии 20 армии ЗВО в одном из батальонов, полностью состоявшем из жителей Воронежской области, потери составляют 95%. В одной из рот осталось в живых только трое мужчин", — сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.

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Сейчас 752-й мотострелковый полк воюет на Изюмском направлении — одной из самых "горячих" фронтовых точек. Общие потери подразделения не уточняются.

Напомним, согласно свежей статистике от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 46 750 российских оккупантов.

По данным Пентагона, количество потерь в армии РФ составляет от 70 до 80 тысяч солдат. Похожую оценку опубликовали независимые исследователи в конце июля. Они насчитали как минимум 74 700 уничтоженных рашистов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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