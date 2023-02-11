В ведомстве традиционно придумали новые причины для своих терактов и отрапортовали об их выполнении.

Министерство обороны РФ прокомментировало вчерашний массированный ракетный обстрел Украины, заявив, что в ходе "операции" была заблокирована переброска западного вооружения Киеву.

В своем заявлении от 11 февраля в ведомстве признали, что целью ракетной атаки были удары по критически важным объектам украинской энергетической системы. Также там традиционно заверили, что российской армии удалось выполнить все задачи операции, и что все назначенные объекты "были поражены".

В Минобороны РФ заявили, что последним обстрелом мирных городов Украины якобы блокировали переброску западного вооружения, боеприпасов и резервов Киеву.

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"Остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов", - говорится в заявлении.

Ракетный удар РФ по Украине 10 февраля

Утром 10 февраля россияне организовали очередной "ракетный террор" против мирного населения Украины.

С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. В ВСУ уточнили, что в рамках защиты неба Украины им удалось ликвидировать 61 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.

Сообщалось, что порядка десяти ракет удалось сбить в небе над Киевской областью. Над Одесской областью сбили 13 ракет, также ракетные удары угрожали жителям Днепропетровской и Хмельницкой области.

Утром 11 февраля в Генштабе уточнили, что за сутки армия РФ выпустила по Украине 106 ракет и нанесла 59 авиаударов, 28 из которых - осуществили при помощи БПЛА Shahed-136.

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