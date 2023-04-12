В качестве "пушечного мяса" продолжают использовать наемников ЧВК "Вагнер".

Министерство обороны Российской Федерации пытается свести к минимуму свои потери среди кадровых военных. Для этого в качестве "пушечного мяса" для захвата Бахмута в Донецкой области используют наемников ЧВК "Вагнер".

Аналитики Института изучения войны напомнили, что в Минобороны РФ подтвердили использование "вагнеровцев" как основной силы для захвата Бахмута. При этом неуказанные подразделения ВДВ армии России находятся на флангах к северу и югу от города-крепости. Эксперты считают, что их используют только для удержания флангов.

Отмечается, что в Москве используют наемников "Вагнера" для захвата Бахмута, при этом потери кадровой армии сводятся к минимуму. Аналитики указали, что в случае захвата украинского города-крепости Минобороны РФ присвоит победу себе.

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Бои за Бахмут - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне на Бахмутском направлении продолжают попытки вести наступательные действия, чтобы взять под полный контроль Бахмут. При этом оккупанты вели безуспешные наступления возле населенных пунктов Григоровка и Хромово.

В свою очередь начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что захватчики используют десантников в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Кроме того, основатель российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы захвате более 80% Бахмута. В то же время спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг утверждения Пригожина. По его словам, россияне таким образом пытаются показать хоть какую-то победу в городе, который пытаются захватить в течение девяти месяцев.

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