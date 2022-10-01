Он отметил, что поведение президента РФ очень странное с точки зрения медицинских аспектов.

США объяснили президенту РФ, что в случае ядерного удара по территории Украины, они нанесут "сокрушительный удар, который затронет лично Владимира Путина".

Об этом заявил российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире Freeдом.

"Ему дали понять, что в случае ядерной атаки его просто убьют. Что касается медицинских аспектов - они очевидны. Эти бессмысленные бормотания и проклятия в сторону Запада в день, когда его вооруженные силы окружены в котле под Лиманом и изолированы под Херсоном... Это очень странное поведение главнокомандующего", - отметил эксперт.

По словам Пионтковского, очень многое определяется "психическими свойствами самого Путина".

"Все эти планы: мобилизация, аннексия... Они не существовали еще на прошлой неделе до отъезда Путина в Самарканд. Это болезненная реакция Путина на то унижение, которое он пережил в Самарканде... Что с ним уже не считаются, у него на лбу написано "лузер", и так себя вели с ним даже представители Таджикистана и Кыргызстана. Это глубоко его ранило", - объяснил политолог.

По его мнению, все действия Путина - это поведение "панически затравленного человека и самоубийственная акция".

Угрозы России использовать ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября пригрозил всему миру ядерным оружием.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил страну-оккупанта о последствиях такого решения.

"Если Россия пересечет эту черту, последствия для нее будут катастрофическими", - заявили он.

Бывший президент России Медведев уверен, что НАТО ничего не сделает, если РФ ударит по Украине ядерным оружием.

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