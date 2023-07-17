Дмитрий Песков заявил, что они "знают причину и тех, кто стоит за этим террористическим актом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова отреагировал на подрыв Крымского моста.

"Сейчас не могу сказать (каким будет ответ на подрыв Крымского моста). Если брать конечную перспективу, ответом будет достижение всех целей специальной военной операции (так назвывают в РФ войну с Украиной - ред.), которая будет продолжаться", - сказал он.

Песков заявил, что они "знают причину и тех, кто стоит за этим террористическим актом".

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"Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Мы все будем работать, сохранять бдительность и собранность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий", - заявил прес-секретарь.

Он не исключил участия западных служб в организации атаки.

"Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима, Вашингтона и ряда европейских столиц. Прекрасно знаем, какой объем информации поступает. Здесь у нас никаких иллюзий нет. Вряд ли нужно разрывать полностью контакты с Западом, "нужны каналы диалога" для экстренных случаев. При этом о налаживании отношений речи не идет", - сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин уже "принял доклады" о "теракте" на Крымском мосту вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева, главы Крыма Сергея Аксенова.

Взрыв на Крымском мосту - последние новости

Российские силовые органы квалифицировали взрыв на Крымском мосту ночью 17 июля как "террористический акт". В его организации уже обвинили "украинские спецслужбы".

Зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев призвал подрывать дома "террористов" на фоне взрывов на Крымском мосту. Его угрозам о "возмездии" за удары по полуострову ровно год.

Украина могла нанести удар по Крымскому мосту с помощью гидроскутера, который был начинен взрывчаткой. Как сказал для УНИАН военный аналитик и OSINT-исследователь Виталий Кононученко, украинские спецслужбы могли применить гражданский транспорт для воплощения такой сложной операции.