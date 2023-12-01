Путин хочет сосредоточить внимание на внутренних делах РФ и критике Запада.

Российское руководство "обеспокоено" негативным влиянием провалов на войне в Украине на результаты президентских выборов РФ в 2024 году.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, в президентской кампании российский лидер Владимир Путин хочет сосредоточить внимание на внутренних делах РФ и критике Запада.

При этом чиновники хотят усилить цензурирование в России. Они объясняют это тем, что граждане, выехавшие из страны, начали попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы.

Видео дня

По словам аналитиков, власти РФ пытаются консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры. Ожидается, что на выборы могут повлиять и родственники мобилизованных на войну солдат. В частности, в РФ увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.

Война в Украине - влияние на выборы в России

Как ранее писал The New York Times, Путин готовится к выборам в марте 2024 года, но война ухудшает ход президентской кампании.

В СНБО заявили, что после выборов Путин начнет тотальную мобилизацию. Украина имеет только 4 месяца на подготовку к этому.

Кремль перед выборами в России получил жесткое указание не упоминать о возрасте Путина. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко. Фесенко считает, что Путина хотят показать "генералиссимусом" и победителем в "Отечественной войне".

Вас также могут заинтересовать новости: