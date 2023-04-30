В свою очередь ВСУ продолжают уничтожать российские тылы в Луганской области.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что эти атаки были безуспешными. Со ссылкой на украинский Генштаб эксперты отметили, что россияне проводили наземные атаки в направлении Белогоровки и южнее Дибровы.

Также российские войска провалили наземные атаки в направлении населенных пунктов Терны и Невское и в лесном массиве Серебрянка в 11 км к югу от Кременной.

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Также в отчете говорится, что ВСУ продолжают обстреливать российские тылы в Луганской области. "Российские источники утверждают, что 29 апреля украинские силы нанесли удар четырьмя ракетами HIMARS по Брянке в 9 км к западу от Алчевска по трассе Т0504", - отметили аналитики.

Ситуация в Луганской области

Длительное время оккупанты в Луганской области проводят безуспешные наступательные действия. Чтобы хоть как-то пополнить ряды живой силы они принялись мобилизировать местное население.

24 апреля Институт изучения войны сообщил, что РФ направляла подразделения двух военных округов и двух воздушно-десантных дивизий для наступления в Луганской области, которое в оперативном отношении оказалось безуспешным и завершилось. При этом говорилось, что для усиления десантников под Кременной их вооружили артустановкой ТОС-1А "Солнцепек".

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