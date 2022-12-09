Российские власти приказали оккупационным войскам разместить "Грады" на Запорожской АЭС, чтобы ослабить критику радикальных сторонников войны.
Последние разгоняют сообщения о выводе войск с территории станции. Об этом информирует Институт изучения войны (ISW).
"Развертывание нового оборудования на ЗАЭС может быть попыткой успокоить слухи российских националистически настроенных военкоров о возможном выходе России из ЗАЭС, который Кремль дважды отрицал за последние 10 дней", - пояснили аналитики.
Аналитики ISW напомнили, что российские силы хранят на ЗАЭС военную технику, боеприпасы, бронетранспортеры, зенитные пушки и другое вооружение.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
Запорожскую АЭС россияне оккупировали еще весной 2022 года. С тех пор враг использует станцию как "щит" от "ответов" ВСУ, ударяя по гражданским и военным в близлежащих населенных пунктах.
Недавно российские СМИ писали об активных дискуссиях, продолжающихся между МАГАТЭ и Россией по демилитаризации станции. В обмен на это россияне просили бесперебойный транзит газа и нефти по Украине.
Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что к Новому году российские оккупационные войска выйдут из Запорожской атомной станции.