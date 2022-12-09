Аналитики напомнили, что РФ и раньше хранила на объекте военную технику.

Российские власти приказали оккупационным войскам разместить "Грады" на Запорожской АЭС, чтобы ослабить критику радикальных сторонников войны.

Последние разгоняют сообщения о выводе войск с территории станции. Об этом информирует Институт изучения войны (ISW).

"Развертывание нового оборудования на ЗАЭС может быть попыткой успокоить слухи российских националистически настроенных военкоров о возможном выходе России из ЗАЭС, который Кремль дважды отрицал за последние 10 дней", - пояснили аналитики.

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Аналитики ISW напомнили, что российские силы хранят на ЗАЭС военную технику, боеприпасы, бронетранспортеры, зенитные пушки и другое вооружение.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

Запорожскую АЭС россияне оккупировали еще весной 2022 года. С тех пор враг использует станцию как "щит" от "ответов" ВСУ, ударяя по гражданским и военным в близлежащих населенных пунктах.

Недавно российские СМИ писали об активных дискуссиях, продолжающихся между МАГАТЭ и Россией по демилитаризации станции. В обмен на это россияне просили бесперебойный транзит газа и нефти по Украине.

Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что к Новому году российские оккупационные войска выйдут из Запорожской атомной станции.

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