В результате попадания погибли мужчина, его супруга и сын.

В городе Берислав Херсонской области в результате обстрела российских оккупантов погибла целая семья.

Как говорится в сообщении Офиса президента, в дом семьи попал вражеский снаряд. Погибли мужчина, его жена и сын.

"В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились мужчина, женщина и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы?", - отмечается в сообщении.

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"Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", - добавили в ОП.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения Херсона и всей правобережной части области в ноябре 2022 года, оккупанты начали ожесточенно обстреливать город и область.

Наиболее массированный обстрел Херсона произошел в Сочельник 24 декабря. Тогда 10 человек погибли, 68 были ранены.

2 января 2023 года россияне обстреляли из танка центр города Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области. Пять человек получили ранения.

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