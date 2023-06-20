В разведке заявили, что ситуация превращается в драматический детектив с политическим подтекстом.

Украинских военнопленных после передачи из РФ в Венгрию не освободили - они все еще находятся под наблюдением с ограничением контактов.

"Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь были ограничены. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, у Украины есть предварительный список пленных, которых передали Венгрии, но Будапешт информацию не подтверждает.

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"У нас есть предварительный список, впрочем полученный из разных источников, в частности оперативными каналами. Мы не можем называть его официальным. Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев назад - там было 13 фамилий. Есть список с, вероятно, одиннадцатью, которые были переданы", - сказал Юсов.

Согласно международному праву, этим вопросом должен заниматься Международный комитет Красного Креста, которому бы РФ и Венгрия, которая является подписантом всех соглашений, в частности Женевской конвенции, должны были передать все необходимые данные.

"То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень досадно. Так как событие, которое могло бы быть абсолютно позитивным, превращается в некий драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. Прежде всего со стороны России, которая проводит ИПСО", - отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что Украина и родственники военных должны получить коммуникацию со всеми освобожденными из плена. Наши спецслужбы знали о российской операции по передаче украинских военнопленных Венгрии еще до официальных заявлений. Украина подавала запросы относительно подтверждения или опровержения этих данных, но Венгрия все отрицала. Будапешт дал первые комментарии уже после распространения информации в СМИ.

"Сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они - свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно в отношении военнопленных. Этому есть подтверждение, в том числе документально", - подытожил представитель ГУР.

Венгрия удерживает украинских военнопленных - что известно

Как сообщал УНИАН, о передаче Венгрии 11 украинских военнопленных из РФ стало известно из релиза РПЦ 8 июня. Вице-премьер Венгрии Жолт Семьен подтвердил пребывание бойцов на территории страны.

Позже оказалось, что 7-8 человек, которых отдала Москва, ранее считались пропавшими без вести.

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство не имело никакого отношения к обмену 11 украинских пленных с Россией.

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