Российские оккупанты поставили для себя задачу уничтожить и нашу авиацию, и инфраструктуру.

По данным украинской разведки, РФ может использовать в войне против Украины почти 300 боевых самолетов.

"Много. Скажем так, на сегодня Россия может противопоставить и имеет против нас почти триста боевых самолетов", - заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".

Как рассказал чиновник "россияне для себя поставили задачу уничтожить и нашу авиацию, и инфраструктуру". В то же время Скибицкий уверен, что истребители F-16, которые Украина скоро получит, позволят уничтожать вражескую авиацию.

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"Вот, три дня подряд противник бомбил аэродром Канатово (недалеко от города Кропивницкого), пытаясь поразить баллистическими ракетами. И это как раз тот подход врага, чтобы не дать нам возможность разместить там авиацию. Они очень боятся, что мощная западная техника придет в Украину. А мы уже четко уверены и знаем, что западные образцы вооружения намного лучше и имеют преимущество над российским, над советским вооружением. Любые. Это и точность, и эффективность, и другие параметры", - пояснил заместитель начальника ГУР.

Он напомнил, что недавно наши военные сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 РФ.

"Тогда россияне отодвинули район боевого дежурства, но они потеряли здесь дальность ведения разведки. Это очень позитивно для нас. То есть если раньше россияне могли из Азова смотреть в Киев, то сейчас - из Краснодарского края в Киев они не достают средствами разведки. Потому что они боятся ближе подходить", - подытожил Скибицкий.

Война в Украине - последние новости об авиации

Сегодня президент Владимир Зеленский обнародовал видео тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 на базе Скрюдструп в Дании.

Командир 7-й бригады тактической авиации Евгений Булацик отметил, что украинские летчики творят чудеса на поле боя ежедневно. Управляя самолетами еще советского образца, они совершают ежедневные вылеты, уничтожая силы и технику противника. Ныне же Украина имеет больше самолетов, чем в феврале 2022-го года.

Согласно данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 338 самолетов, из них семь - за последнюю неделю.

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