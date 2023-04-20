Противника удалось обнаружить с помощью тепловизора.

Прошлой ночью позиции украинских пограничников в Бахмуте штурмовали российские оккупанты. Враг совершил две атаки и даже подтянул резервы в попытках прорвать оборону наших воинов. Однако штурмы закончились для рашистов потерями и отступлением.

Такой информацией поделилась пресс-служба ГПСУ в официальном Telegram-канале: "Прошлой ночью пограничники отбили 2 атаки оккупантов. Передвижение штурмовиков обнаружили с помощью тепловизора. Наши бойцы подпустили их на оптимальное расстояние и открыли огонь".

После первого неудачного штурма враги попытались перегруппироваться и подтянули резервы. Однако это не помогло прорвать оборону украинских пограничников. В результате оккупантам пришлось отступить. Противник потерял 3 солдат убитыми и еще 6 ранеными.

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Ситуация в Бахмуте: последняя информация

Восточная "крепость" остается одной из самых горячих точек на фронте. Именно в Бахмуте ведутся наиболее ожесточенные бои, о чем рассказали в сегодняшней сводке от Генштаба ВСУ.

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), оккупанты захватили 87,9% территории города. На северо-западе "вагнеровцы" продвинулись в районе к северу от улицы Веселая.

"Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако силы обороны сдерживают натиск противника в динамичных боях, нанося ему существенные потери", — прокомментировал ситуацию в городе командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский.

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