Алексей Дмитрашковский отметил, что россияне сосредоточили свои усилия на Авдеевском направлении.

Кремль перебросил в Донецкую область 200-ую бригаду тихоокеанского флота. Именно их украинские защитники разбили в Харьковской области.

"На Донбасс вернули 200-ю бригаду Северного флота. Ей пришлось восстанавливаться после разгрома в Харьковской области", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

При этом он отметил, что россияне сосредоточили свои усилия на Авдеевском направлении в районе Красногоровки и Водяного. Кроме того, военный сообщил, что в Волноваху в качестве подкрепления вошел эшелон из Беларуси, его используют на Угледарском направлении.

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Авиация ВСВУ в течении 5 марта нанесла 10 ударов по сосредоточению российских войск и техники. В свою очередь оккупанты нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 20 обстрелов из РСЗО. Основные усилия россиян сосредоточены на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что захватчики пытаются найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

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