Он держит наготове 8 крылатых ракет.

Усиление шторма в Черном море заставило вражеский флот спрятаться в пункты базирования, кроме одного ракетоносителя.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Усиление шторма в Черном море заставило вражеский флот спрятаться в пункты базирования. Но один надводный ракетоноситель продолжает боевое дежурство, держа наготове 8 крылатых ракет типа "Калибр", его сопровождают 3 больших десантных корабля. И все вместе держатся в ракетобезопасном районе, без приближения к побережью материковой Украины", - сказано в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что минная опасность становится более угрожающей вместе с усилением шторма в море.

"Угроза ракетных ударов и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается чрезвычайно актуальной", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по Запорожью. Местные власти сообщают, что зафиксировано восемь "прилетов". По предварительным данным, есть попадания по объектам инфраструктуры.

14 сентября российские оккупанты провели серию ракетных ударов по Кривому Рогу, серьезно повредив гидротехнические сооружения. На следующий день они повторно ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой.

Вас также могут заинтересовать новости: