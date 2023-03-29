ВСУ оттеснили "вагнеровцев" от трассы О0506, которая используется для снабжения войска.

Бои за Бахмут продолжаются, хотя интенсивность атак российских оккупантов снизилась по сравнению с предыдущими неделями. Украинские защитники смогли добиться определенных успехов в плане защиты главного пути для снабжения войска.

Такими выводами поделились эксперты британской разведки. Они опубликовали свежий отчет о войне в Украине, в котором сказано следующее: "Бои в донбасском городе Бахмут продолжаются, хотя российские атаки все еще находятся на более низком уровне по сравнению с последними неделями. Одним из ключевых достижений последних украинских операций, вероятно, стало оттеснение российских бойцов группы "Вагнер" с маршрута 0506. Эта небольшая проселочная дорога стала критической линией снабжения для украинских защитников. Ранее "Вагнер" находился в нескольких сотнях метров от трассы".

Как сообщили в британской разведке, росСМИ 26 марта заявили о взятии наемниками заводского комплекса АЗОМ к северу от центра Бахмута. Однако эта территория остается оспариваемой, как и в течение последних недель. Недавно "Вагнер" сообщил об освобождении со службы не менее 5 тысяч завербованных заключенных. Это только усилит нехватку личного состава, которая "препятствует российским наступательным усилиям" в районе Бахмута.

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Ситуация в Бахмуте: актуальная информация

Как сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, в Бахмуте рашисты бросают в атаку свои лучшие подразделения. Однако ситуация на этом направлении остается контролируемой.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты контролируют 65% города. По их оценке, за последнюю неделю враг захватил примерно 5% территории. Это около двух квадратных километров.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в случае оккупации Бахмута кремлевский диктатор Владимир Путин "продаст эту победу" Западу, Китаю и Ирану. Давление на нашу страну усилится, причем как внешнее, так и внутреннее.

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