Партизаны регулярно устраивают оккупантам "бавовну".

Заместитель председателя Бердянского Районного совета Виктор Дудукалов заявил, что работа движения сопротивления в оккупированном Бердянске очень поддерживает местных жителей, по его словам, там почти каждый день происходит что-то не понятное для захватчиков.

"Некоторое время у людей в оккупации была такая риторика - будто о них забыли, Украины нет, она далеко. По состоянию на сейчас, эта риторика совершенно изменилась, потому что практически каждый день происходит что-то не понятное. Например, автоматные очереди и выстрелы - непонятно по какому поводу. Сожженная или взорванная машина. Вчера в порту горело что-то активно. Каждый день что-то происходит. У них авиация активная - постоянно облетают территорию вертолеты. Это непонятно и местным, и россиянам", - сказал он в эфире "Эспрессо".

Чиновник райсовета считает, что несмотря на тотальный контроль над территорией, у оккупантов там проблем все больше и больше.

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"Приятно понимать, что именно в тылу все это происходит. Движение сопротивления или люди, совершающие такие акции, - это герои, о которых мы, может, и не узнаем, как их зовут. Это герои, которые рискуют всем, что у них есть, - жизнью и здоровьем ради того, чтобы возвращать Украину на оккупированную территорию. Это очень поддерживает местных", - подчеркнул Дудукалов.

Украинские партизаны

Недавно в Запорожской области во временно оккупированной Акимовке партизаны взорвали железнодорожный мост. Оккупанты доставляли через него технику и боеприпасы.

В то же время в Херсонской области партизаны ликвидировали оккупантов, которые издевались над гражданскими, а также атаковали блокпост россиян в Алешках.

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