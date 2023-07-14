"Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году.

Вместо военнослужащего, блогера и писателя Валерия Маркуса главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады назначили Виталия Аверина, говорится в сообщении Telegram-канале бригады.

"Авер" пошел на войну добровольцем в 2014 году, присоединился к рядам батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

Военный награжден орденом "За мужество" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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В 47-й ОМБр ранее был главным сержантом одного из подразделений.

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Накануне главный сержант 47-й бригады Валерий Маркус публично пожаловался на командование и попросил понижения в должности. Военнослужащий, в частности, заявил, что категорически не согласен с решениями по применению и развитию бригады.

В своем рапорте Маркус заявил, что в его бригаде систематически унижают работу сержантского корпуса, командование не понимает важность морального духа бойцов и не защищает интересы воинской части перед высшим командованием, а некомпетентность высшего офицерского корпуса остается безнаказанной.

Отдельно Маркус назвал заместителя командира его воинской части "аморальным дегенератом, пребывание с которым в одном коллективе унижает честь и достоинство".

На следующий день, 13 июня, командир бригады Александр Сак призвал отбросить конфликты и приумножить усилия для совместной борьбы, поблагодарив бойцам а смелость, героизм и отвагу. Впоследствии в конфликт вмешался и главный сержант роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Рустам Мустафаев. Боец прямо обвинил Маркуса в некомпетентности. По его словам, сам Маркус, мол, публиковал видео чужих штурмов, чтобы "пропиарить свою личность на крови своих собратьев".

28 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с Маркусом. После чего на бойца посыпались новые обвинения в "пиаре" со стороны пророссийского контингента. На что военный отметил, что за все годы службы, в том числе уже во время этой войны, не имеет ни одной государственной награды, а насчет военной карьеры планов не делает.

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