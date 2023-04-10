Это следствие кадрового голода на временно захваченных территориях.

Российские оккупанты столкнулись с кадровым голодом на временно захваченных украинских территориях. Они начали отбирать заграничные паспорта у коллаборантов, чтобы те не сбежали. Такими действиями рашисты отметились в Мелитополе.

Соответствующей информацией поделились в Центре национального сопротивления. Население на временно оккупированных территориях отказывается сотрудничать с россиянами. В результате рашисты наладили систему так называемых "командировок" для граждан РФ в захваченные районы Украины.

Работники разных сфер из России постоянно меняются в рамках ротаций, однако оккупантам по-прежнему не хватает специалистов среднего звена. При этом на организацию и оплату "командировок" жителей РФ приходится тратить много ресурсов.

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"Местные гауляйтеры уже чувствуют нарастание напряжения и для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности. такую практику начали применять в отношении мелитопольских коллаборантов", — сообщили в ЦНС.

Коллаборанты на ВОТ: последняя информация

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, в городе и районе на сотрудничество с врагом согласились 700 человек. Это люди, которые пошли работать в школах, фейковой налоговой и так далее.

По словам заместителя председателя Бердянского райсовета Виктора Дудкалова, у оккупантов на временно захваченной части Запорожской области началась паника. Они собирают вещи и готовятся к эвакуации.

В начале апреля в Мелитополе взорвали автомобиль предателя Максима Зубарева. После инцидента он попал в больницу с тяжелыми травмами.

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