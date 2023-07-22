Также они активно уничтожают логистику врага.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары в тылу оккупантов. Благодаря этому российские военные уже испытывают снарядный голод и уменьшают количество обстрелов на фронте.

"Мы начинали с вами разговор о "бавовне". Это такой способ воздействия на логистику врага в глубоких тылах и он продолжается... Мы предупреждали, что сезон "бавовны" будет. Пока мы слово держим и дальше продвигаемся. Продвижение Сил обороны - это не только движение по линии фронта, это и движение в глубоком тылу, где враг испытывает беспокойство", - сказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, то, что россияне раньше называли "хлопками", теперь стало "громкими аплодисментами", тогда как Вооруженные Силы Украины приближаются. Гуменюк добавила, что логистика противника также страдает. Как в транспортном смысле, так и в том, что привезено и не может быть использовано.

Видео дня

"Мы работаем в контрбатарейном режиме, достигая тех глубин тыла врага, где он сосредотачивает боеприпасы. Это отражается на количестве вражеских обстрелов", - добавила пресс-секретарь.

Как она пояснила, за минувшие сутки обстрелов было 69, а "до 90 они не дотягивают".

Они почувствовали, что уничтоженные склады боеприпасов, которые мы отработали дистанционно, уже отражаются на количестве боеприпасов", - подытожила Гуменюк.

Война в Украине - последние новости

Как сообщил Генштаб в сводке, украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по врагу, было уничтожено 11 вражеских разведывательных БПЛА и артиллерию.

Также ВСУ сегодня утром нанесли поражение по военным складам РФ и нефтебазе в Октябрьском в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны Украины заявляют, что на всем фронте военная инициатива теперь на стороне Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: