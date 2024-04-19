В разведке рассказали, как сегодняшнее уничтожение вражеского бомбардировщика может изменить тактику России в отношении воздушных атак.

Для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 на сегодня фактически невозможно. Об этом представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал в эфире телемарафона.

По его словам, в ГУР есть информация о ситуации с такими бортами в РФ и по ракетам. "Они пытаются поддерживать производство ракетного вооружения. Но вопрос не в количестве ракет сейчас. Вопрос именно в носителях и расстоянии, с которого наносится поражение", - отметил Юсов.

Он подчеркнул, Россия сейчас сделает выводы и в дальнейшем будет осторожнее по использованию своей стратегической авиации, и это уже хорошо для Украины. Как отметил Юсов, сбитие борта является и определенным давлением на пилотов бомбардировщиков, поскольку они теперь не будут чувствовать себя в безопасности даже на 300-километровой зоне.

Видео дня

"И что еще важно для нас - это те борта, изготовление которых новых для врага - это сегодня фактически невозможная задача. Понятно, что сегодня в Кремле траур и для этого есть все основания", - сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, то, что в рамках нападения на Украину, в рамках геноцидной войны против нашего государства, происходит фактически демилитаризация самой Российской Федерации, в том числе стратегической авиации, - это уже сегодня факт и это видит весь мир.

"Раньше это происходило в результате другого рода операций (взрывы на аэродромах), сегодня впервые в воздухе, во время выполнения боевой задачи", - отметил он.

На вопрос, будет ли использование Ту-22 несколько иным теперь, Юсов ответил, что после уничтожения самолета А-50 и после сегодняшнего уничтожения Ту-22М3 есть надежда, что "по крайней мере на некоторое время для Одесской области относительно рисков ракетных ударов ситуация улучшится".

При этом представитель разведки подчеркнул, что сегодняшняя операция не последняя и это еще не все, что запланировано.

"Силы безопасности и обороны Украины будут и дальше "удивлять" в хорошем смысле для нас противника. И результаты так же будут", - сказал он.

Сбитие российского бомбардировщика

Как сообщал УНИАН, комментируя сбитие российского Ту-22М3 сегодня над Ставропольским краем РФ в Украинской разведке сообщили, что второй вражеский бомбардировщик, летевший в паре с ним на боевое задание, был вынужден развернуться и не выполнил пусков ракет.

Как известно, сегодня ночью украинцы впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. Самолет является носителем крылатых ракет Х-22.

В РФ заявили, что причиной авиакатастрофы бомбардировщика-ракетоносца стала "техническая неисправность". Самолет упал на территории Ставропольского края РФ. Летчики якобы смогли катапультироваться.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали сбитие вражеского самолета и показали фрагмент видео этой операции. По информации разведки, бомбардировщик Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился. Отмечалось, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: