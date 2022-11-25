Кто лучше обманет противника, тот и будет иметь преимущество на поле боя, заявил эксперт.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Украина и РФ заходят во вторую фазу стратегического огневого равновесия, когда ни одна из сторон не может продвигаться вперед.

"На мой взгляд, мы заходим во вторую фазу стратегического огневого равновесия. В первой фазе мы были с середины мая до начала сентября. То есть ни мы не имели возможностей больших контрнаступательных действий, ни противник не мог двигаться вперед, пока не сложилась сверхуспешная Харьковская операция, а в ноябре - не менее успешная Херсонская", - отметил Черник для "Эспрессо".

По мнению эксперта, вторая зона огневого равновесия продлится до весны. Он заметил, что кто лучше обманет противника, тот и будет иметь преимущество на поле боя, приведя в пример Балаклейско-Купянскую операцию, которая была удачной, хотя ее никто не смог спрогнозировать.

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"На относительно твердой почве сохранится такая же логика действий, как сейчас. Если почва будет вязкой и тяжелая техника не сможет двигаться, то мы переходим в затяжные, долговременные дуэли. И в части качества мы в 10 раз лучше. Однако в части количества противник по меньшей мере вдвое и до сих пор нас превосходит. Итак, равновесие: наши качественные залпы, которые достигают цели, на их количественные залпы, которые не дают нам двигаться вперед", - добавил Черник.

Война в Украине

24 ноября командование ВСУ экстренно записало видеообращение к беларускому народу.

Разведка отметила, что Россия перебрасывает на восток Украины десантников.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по противнику.