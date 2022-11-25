Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по противнику. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов", — говорится в сообщении.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 4 пункты управления, 2 районы сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

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Ситуация на фронте по состоянию на 25 ноября 2022 года

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области.

За сутки противник нанес 6 ракетных и 14 авиаударов по Украине.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмахівка и Дубрава Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка на Луганщине и Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольгевское, Гуляйпольское в Запорожской. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийских обстрелов позиций наших сил и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.