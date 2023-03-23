Издание отметило, что ВСУ все еще не хватает оружия для весеннего контрнаступления.

Хотя США и другие западные партнеры Украины наращивают поддержку ВСУ, им по-прежнему не хватает оружия, чтобы полностью вытеснить российских оккупантов.

Как пишет издание Washington Post, украинские официальные лица, западные дипломаты и аналитики отметили, что поставка оружия от парнтеров занимает очень много времени. Особенно актуально это на фоне того, что обе стороны готовятся к весеннему наступлению, которое может повлиять на исход войны.

Издание отметило, что обещанные таки "Абрамс" усилят ВСУ, но прибудут не раньше осени, то есть примерно через полгода после ожидаемого весеннего контрнаступления украинской армии.

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"Время на стороне РФ, а это означает, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгую войну на огромном фронте", - сказала Рэйчел Риццо, аналитик европейской программы Атлантического совета. "Украина не имеет такого преимущества. … Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, Украине будет крайне сложно дать отпор россиянам".

Издание указало, что даже те поставки, которые уже были анонсированы, могут столкнуться с задержками, если линии снабжения и транспортные узлы будут перегружены, что может дать преимущество РФ.

При этом издание отметило, что задержки с поставками оружия и боеприпасов не единственная проблема. В частности, сторонники поэтапной стратегии поставок вооружения говорят, что Запад сделал все возможное, успешно избегая прямого конфликта с РФ. Однако некоторые официальные лица и дипломаты признают, что такая стратегия Запада дорого обошлась Украине, но говорят, что она также отражала политические реалии формирования широкой международной коалиции.

Весеннее контрнаступление ВСУ

11 марта командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский анонсировал, что начало весеннего контрнаступления ВСУ "уже не за горами".

А 16 марта Politico написало, что власти США быстрыми темпами готовят украинскую армию к контрнаступлению. А представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат уточнил, что для успешного контрнаступления армии нужны дальнобойные средства ПВО и истребители.

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