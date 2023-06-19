Украинские бойцы двигаются вперед, сказал он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют утраченных позиций и продвигаются, давя на врага.

В своем вечернем видеообращении президент рассказал о сегодняшнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором были доклады о ситуации на передовой. "На части направлений наши воины двигаются вперед, на части направлений - защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. У нас - нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них - только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на ставке детально рассмотрели подготовку и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и пограничников - тех, которые ждут своего часа для боевых действий.

"Нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Потому что мы - на своей земле, и это дает наибольшую силу. Я благодарю всех наших воинов - каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера и каждого генерала, которые сейчас участвуют в наших активных наступательных и оборонительных действиях. Благодарю вас за каждую освобожденную и за каждую защищенную позицию", - подчеркнул глава государства.

Кроме этого Зеленский отдельно отметил сегодня штурмовое подразделение ГУР "Артан" и Силы специальных операций.

Наступление Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Анна Маляр назвала ситуация на Восточном фронте сложной. По ее словам, Россия все еще хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей и концентрирует на востоке преимущественно десантно-штурмовые подразделения. Однако защитники Украины не дают им продвигаться.

По данным Генерального штаба, на Восточном фронте за сегодня состоялось около 40 боевых столкновений, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый вечером сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении войска РФ кроют позиции Сил обороны бешеным артиллерийским огнем, однако несут потери.

На Бахмутском направлении идет позиционная война. Под Бахмут оккупанты подтянули десантников, которых используют в качестве пехоты.

Известно, что за прошедшую неделю украинские бойцы освободили восемь населенных пунктов, часть из них - на админгранице Запорожской и Донецкой областей.

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