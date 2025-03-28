Дрон смог проникнуть в здание без потери связи, что обычно случается при использовании радиоуправляемых FPV-дронов.

Украинский дрон ликвидировал группу оккупантов, которая отдыхала в спальных мешках после боя, сообщает Forbes.

Отмечается, что смертоносный украинский дрон обнаружил оккупантов, которые спали где-то вдоль линии фронта на востоке. "Птичка" элитного подразделения "Птицы Мадьяра" залетела в помещение и нанесла точный удар, что, вероятно, привело к значительным потерям среди российских военных.

Этот смертоносный удар, зафиксированный камерой FPV-беспилотника в реальном времени, стал напоминанием о том, что малые дроны постоянно присутствуют вдоль линии фронта. Защититься от атаки могла бы даже простая сетка, ширма или закрытые двери, но из-за халатности российских военных они стали легкой мишенью. Один из солдат, похоже, проснулся за мгновение до удара, но уже не имел шансов спастись.

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Дроны с оптоволокном

Задействованный беспилотник был не просто стандартным FPV-дроном. Он был оснащен инфракрасной камерой, что позволяло работать круглосуточно. Предположительно, это была волоконно-оптическая модель, которая передавала сигналы через сверхтонкий кабель, а не через радиоканал, который можно заглушить. Благодаря этому дрон смог проникнуть в здание без потери связи, что обычно случается при использовании радиоуправляемых FPV-дронов.

С опытным оператором волоконно-оптический FPV может достигать целей, которые ранее были вне досягаемости. Украина и Россия все активнее используют такие дроны, несмотря на их цену. Недавно российский волоконно-оптический дрон смог обнаружить и уничтожить украинскую гаубицу, которая пряталась внутри здания, демонстрируя опасную эффективность этой технологии.

Еще несколько месяцев назад такой ночной удар по спящим российским военным был бы сложной задачей. Первые поколения украинских волоконно-оптических FPV-дронов имели низкую эффективность и были громоздкими, что ограничивало их маневренность в зданиях.

Стандартный FPV-дрон имеет три ключевых элемента в дополнение к корпусу, двигателям и пропеллерам: боеголовку, батарею и катушку с оптоволоконным кабелем. Первые украинские модели составляли эти компоненты вертикально, создавая громоздкую конструкцию, которая затрудняла управление.

"Мы выступаем против трехэтажных беспилотников, потому что они имеют низкую энергоэффективность", - заявил представитель украинских Сил беспилотных систем.

Следующие модели стали более аэродинамичными благодаря комбинированному размещению элементов. Одна версия интегрировала боеголовку внутрь катушки, другая - батарею. Последний вариант оказался более практичным, поскольку позволял легко менять боеголовки в зависимости от цели, например, устанавливая кумулятивные заряды для пробития бронетехники.

Россия также остановилась на подобных двухэтажных моделях дронов, что означает, что украинские разработчики достигли уровня россиян, но теперь им нужно "превзойти россиян как по количеству, так и по качеству" волоконно-оптических беспилотников, отметил представитель СБС.

Тот факт, что украинские FPV-дроны теперь могут находить и атаковать российских военных даже в их спальных мешках, является свидетельством того, что эта технология становится все более смертоносной. Украинские операторы беспилотников теперь могут не только наносить точечные удары, но и создавать настоящие кошмары для противника.

Дроны на оптоволокне: последние новости

Как писал УНИАН, одним из немногих успехов России в войне дронов стало ее первенство в применении именно беспилотников на оптоволокне. Они в частности стали большой угрозой для украинской артиллерии, которая до сих пор чувствовала себя в относительной безопасности.

ВСУ тоже постепенно переходят на применение дронов на оптоволокне, но пока россияне держат здесь первенство. Впрочем беспилотники этого типа имеют свои недостатки. В частности они не столь маневренны, а оптоволокно легко рвется, и дрон превращается в кирпич.

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