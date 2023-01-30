При этом россияне меняются и подстраиваются под ситуацию.

Украинские защитники развеяли миф о российской армии, как "второй в мире" по общим показателям. ВСУ адаптируют старое оружие под боевые условия и учатся использовать новое. В этом уникальность наших Вооруженных сил, однако оккупанты тоже подстраиваются под ситуацию.

Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wirtualna Polska. Насчет звания "второй армии мира" он заявил: "Да, я верю, что это был миф. Но я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять истории о "непобедимой российской армии". Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы и англичане разгромили в море испанский флот, великую и непобедимую Армаду. Так же [мы] разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа".

Буданов сказал, что не стоит относиться к войне, как к чему-то постоянному, статическому или "замороженному". Глава ГУР назвал боевые действия "живой субстанцией", а события на полях сражения — доказательством уникальности украинской армии. Бойцы ВСУ адаптируют старое оружие под свои нужды и учатся применять новое. Однако рашисты тоже не стоят на месте.

Видео дня

"Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию. Разбирает и внедряет новые решения; тактико-оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", — добавил Буданов.

Война в Украине: последняя информация с фронта

По данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 126 650 вражеских солдат. Они также уничтожили более 20 тысяч единиц российской техники.

Рашисты сейчас наступают на четырех направлениях — Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском. ВСУ продолжают отбивать штурмы.

Одна из самых горячих точек на фронте — это восточная "крепость" Бахмут, которая выдерживает давление рашистов в течение долгих месяцев. В свежем видео непоколебимые герои из ВСУ показали, как они отбиваются от штурмов оккупантов в районе города.

Согласно заявлениям Луганской ОВА, украинские защитники продолжают постепенно продвигаться по направлению к Сватово и Кременной.

Вас также могут заинтересовать новости: