Успех в Кринках подтверждают геолокационные видео из этого района.

Украинские воины достигли успехов в Крынках на Левобережье Херсонской области. Зато россияне недавно продвинулись в Северной Авдеевке и продолжили позиционные бои с ВСУ в этом районе.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), успех ВСУ в Крынках подтверждают геолокационные видео из этого района. Позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области 9 февраля.

В то же время русские добились незначительных успехов к западу от Бахмута, а украинские войска продвинулись к юго-западу от города. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 9 февраля, показывают, что украинские войска продвинулись к западу от Горловки (к юго-западу от Бахмута).

Видео дня

Также сообщается, что российские войска продвинулись дальше в Новомихайловке на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка.

Плацдарм на левом берегу Херсонской области

Ранее Наталья Гуменюк также сообщала, что российские войска часто отказываются штурмовать украинские позиции в Крынках.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. Таким образом, военные опровергли заявления РФ о якобы "устранении украинского плацдарма".

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, для оккупантов Крынки является очень неудобной локацией, и они не могут противодействовать расширению плацдарма ВСУ.

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