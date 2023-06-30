Президент подчеркнул, что западные истребители помогут защищать свободу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский показал мощный ролик о боевых пилотах и выразил уверенность, что F-16 помогут им защищать украинскую свободу.

Как сообщил Зеленский в Telegram, украинские пилоты с начала полномасштабного вторжения РФ имеют "очевидное преимущество в морали и мастерстве". Однако в техническом фронте сложнее, но все решат F-16.

"Они спасают украинцев от российского террора бомбами, ракетами и убийственными дронами. Когда украинские пилоты будут управлять F-16 - свобода станет непреодолимой, а для государства-террориста не останется ни единого шанса в нашем небе", - отметил президент.

F-16 для Украины - главное

Три месяца назад партнеры приняли "коалицию" по предоставлению Украине F-16, на чем Украина настаивала последние полгода.

Коалицию возглавили Дания и Нидерланды. Пока что в Амстердаме сообщили, что обучение пилотов стартует этим летом.

При этом представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что курсы для украинских офицеров в рамках Международной авиационной коалиции уже начались, но пилоты пока не выехали.

19 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что самолеты предоставят Украине не раньше Нового года.

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