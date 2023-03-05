Наши воины делают все, чтобы враг не смог вернуть технику в строй.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины показали и рассказали, как бьют врага с помощью ударных БПЛА.

Десантно-штурмовые войска ВС Украины опубликовали видео, как с помощью дрона бойцы из Николаева уничтожают пехоту и бронетехнику российских оккупантов.

"Сначала наша аэроразведка обнаруживает противника, а потом начинает наносить огневое поражение, сбрасывая боеприпасы", – рассказал начальник разведки одного из подразделений.

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Разведчик объяснил, что в случае, если надо уничтожить поврежденную вражескую технику, действует другая схема.

"Мы применяем БПЛА для того, чтобы уничтожить поврежденную, но не уничтоженную технику. Это делается, для того, чтобы враг не смог ее эвакуировать, отремонтировать и не вернуть в строй", – говорит разведчик.

Дроны на войне в Украине

Полномасштабная война в Украине - первая в которой БПЛА интегрированы в каждый этап боевых действий.

Украинская армия - первая в мире, полноценно осваивающая новый род войск - беспилотную ударную авиацию. Ударные роты БПЛА формируют в составе ВСУ.

Один из взводов ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части возглавляет экс-глава Генеральной прокуратуры Украины, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

По словам министра обороны Алексея Резникова, у украинских военных есть потребность в сотнях тысяч беспилотных летательных аппаратов различных модификаций.

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