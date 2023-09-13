Сообщается, что есть попадание и поражение.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили атаку на "Редкинский опытный завод" в Тверской области России в среду, 13 сентября. Известно, что предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

"Сегодня также был удар по "Редкинскому опытному заводу" в Тверской области. Там производится децилин - авиационное топливо. Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение", - заявил источник в разведке, передает "РБК-Украина".

Дрон атаковал химзавод в России - что сообщалось

Напомним, российские Telegram-каналы сообщили, что "Редкинский опытный завод" атаковал дрон-камикадзе.

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"По предварительным данным около 4 утра неизвестный БПЛА упал на территории склада, который у завода арендует компания "Спецнефтьпродукт". В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода. Пострадавших нет".

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