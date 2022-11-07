По словам главы государства, защита украинского неба, "конечно, не стопроцентная, но постепенно мы движемся к нашей цели".

Украина получила новые системы, которые существенно укрепляют нашу противовоздушную оборону.

Мир отвечает на российскую агрессию новой помощью Украине, сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в конце 257-го дня войны.

"Сегодня оккупанты нанесли удары по более чем 50 населенным пунктам нашей страны. Донбасс, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина, Харьковщина, Днепропетровская область... Ракеты, авиация, системы залпового огня. Везде отвечаем. Есть и нужные результаты – сбит очередной российский самолет. Получили и новые системы, которые существенно укрепляют нашу противовоздушную оборону", - заявил он.

Видео дня

По словам главы государства, защита украинского неба, "конечно, не стопроцентная, но постепенно мы движемся к нашей цели".

"По состоянию на сегодня можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине. Мы сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось как можно больше стран", - подчеркнул Зеленский.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток российские войска нанесли 4 ракетных и 12 авиационных ударов по нашей территории, а также совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

28 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила новое оборудование противовоздушной обороны.

Ранее в Воздушных силах рассказали, в чем заключается уникальность украинской системы ПВО.

Кроме того, они предупредили, что российские захватчики усилят удары по критической инфраструктуре Украины в осенне-зимний период.

Вас также могут заинтересовать новости: