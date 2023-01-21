У российских ракет Х-22 есть две важные особенности, которые пока что мешают украинской ПВО защищать нашу страну от воздушных кровавых терактов агрессора, как это было с многоэтажкой в Днепре.

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не способна перехватить российские ракеты Х-22, которые Кремль использует для своих самых кровавых терактов, как это было 14 января - в день, когда боеголовка агрессора буквально "сложила" вдвое многоэтажный жилой дом в Днепре.

Как отметил политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду, проблема заключается в технических особенностях ракет Х-22. Одной из них является скорость боеголовок, которая сравнима с возможностями гиперзвукового оружия.

"Ее скорость достигает 4,5 Махов. Напомню, что 5 махов – это барьер гиперзвукового оружия. То есть она почти приближается к такому оружию по скорости", – отмечает эксперт.

Вторая особенность - высота, на которой летят ракеты Х-22. Смертоносное оружие может двигаться на высоте от 12 до 20 километров, что не позволяет украинской ПВО "перехватить" ракеты в небе.

Перехват ракет Х-22 - мнение экспертов

Ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, что дальность полета ракеты Х-22 составляет до 600 километров, которые она преодолевает всего за 7-8 минут. Поэтому Украина засекает боеголовку только тогда, когда она уже входит в зону ПВО нашей страны.

Как отметил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, изначально российские ракеты Х-22 были спроектированы как средство уничтожения авианосцев США, несущее ядерный заряд.

Поэтому, чтобы сбивать эти ракеты, Украине нужно больше современных противоракетных комплексов (ПРО), говорят эксперты. Речь идет о комплексах IRIS-T, NASAMS и Patriot. При этом они должны быть подключены к космической разведке.

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