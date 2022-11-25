Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также отмечается, что воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

Деоккупация Украины - важнейшие новости

Начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: