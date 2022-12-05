Украинские защитники также сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 беспилотника оккупантов.

За сутки украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 5 декабря.

Также наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.

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Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один "важный объект" противника.

Война в Украине: последние потери России

Вооруженные Силы Украины ежедневно наносят российским заграбникам сокрушительные удары. Еще в конце лета начали активно контрнаступать, и к середине ноября освобождено более 50% территории, захваченной РФ с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за более чем 9 месяцев полномасштабной войны враг потерял уже 91150 военных и сотни единиц техники. На этой неделе только на Запорожско-Мелитопольском направлении ВСУ ликвидировали 1200 противников.

Американские аналитики прогнозируют, что украинская армия сможет последовательно добиваться успеха зимой, если сохранит преимущество и продолжить оперативные успехи.

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