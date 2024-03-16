Украинские аграрии резко увеличили продажи после того, как российские военные корабли были отброшены ударами морских беспилотников.

После того, как в июле Россия отказалась продлить зерновое соглашение, морскому экспорту Украины был нанесен значительный удар. В то же время, начиная с августа Украина начала серию ударов по военным кораблям и морским объектам России, уничтожив пятую часть российского Черноморского флота.

Как пишет The Wall Street Journal, это позволило закрыть доступ ВМС России к Черному морю и увеличить экспорт зерна из главных портов в Одессе почти до довоенного уровня.

Поскольку первые корабли прошли без происшествий, судовладельцы прислали более крупные суда. На данный момент экспортируется в основном зерно и железная руда, но планируется вскоре запустить контейнерный экспорт.

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Кроме того, ключевым компонентом доставки стало страхование, без которого немногие коммерческие суда осмелились бы стать на якорь в украинских портах. С этой целью украинское правительство сотрудничает с международными страховыми компаниями, включая Lloyd's of London и Marsh McLennan. 1 марта эта программа была расширена на все невоенные грузы, такие как сталь и железная руда.

В то же время, во время воздушной тревоги докеры должны прекращать работу, увеличивая время загрузки. Поэтому противовоздушная оборона все еще является "узким местом".

Тем не менее, как рассказывает один из фермеров, приток наличности позволяет инвестировать и вкладывать деньги в новые проекты, такие как выращивание и переработка овощей, чтобы заменить продукты с территорий на юге Украины, которые были оккупированы Россией или испорчены после подрыва дамбы.

Морской экспорт из Украины

Грузооборот портов Большой Одессы в феврале составил 8 млн тонн, из которых 5,2 млн - продукция украинских аграриев. Это рекордные показатели экспорта не только по "Украинскому коридору", а и во времена полномасштабного вторжения.

Отмечается, что с начала работы "Украинского коридора" почти 28 млн тонн грузов получили 42 страны, из которых 19 млн тонн - это зерновые и масличные.

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