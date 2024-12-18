Украина и президент Владимир Зеленский должны самостоятельно решить, когда начинать говорить с россиянами.

Украина сначала должна выйти на позицию силы, чтобы думать о начале переговоров с Россией и возможном мирном соглашении о прекращении войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Брюсселе.

Рютте отметил, что президент Украины Владимир Зеленский посещает Брюссель, потому что завтра, 19 декабря, будет встречаться в рамках заседания Европейского Совета.

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В этой связи, как сказал Рютте, было решено при его участии и участии президента Украины провести ужин.

"Мы это сделаем сегодня вечером, чтобы обсудить все, что сейчас касается Украины, и как мы можем сделать максимум, чтобы выйти на позицию силы, чтобы однажды, когда он (Зеленский - УНИАН) решит начать переговоры с россиянами о том, как прекратить все это, но очевидно, что это должны (начинать) украинцы и только с позиции силы", - сказал Рютте.

В то же время, как добавил генеральный секретарь Альянса, поскольку все другие лидеры стран-союзников приезжают в Брюссель, было решено нескольких из них пригласить на встречу, чтобы обсудить два момента.

В частности, во-первых, что можно сделать, чтобы доставить больше систем ПВО и другого вооружения в Украину. Он напомнил, что украинцы нуждаются в дополнительных 19 системах ПВО для защиты объектов критической энергетической инфраструктуры.

"Но и в целом, они нуждаются в большей поддержке, чтобы обеспечить, что они могут занять позицию силы и получат возможность отвлечь то, что происходит сейчас", - сказал Рютте.

Во-вторых, по его словам, чтобы обсудить вопрос экономической поддержки Украины. Для этого были приглашены президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта.

При этом, Рютте прокомментировал распространение различных слухов, как должно выглядеть мирное соглашение и какими должны быть гарантии безопасности

"Вы знаете мою позицию. Я считаю, что сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы Украина могла достичь этой позиции силы", - подчеркнул Рютте.

Генеральный секретарь НАТО считает, что обсуждать потенциальное мирное соглашение и гарантии безопасности надо только после того, как Украина начнет находиться в позиции силы. В частности все эти моменты надо обсуждать только тогда, когда президент Зеленский, российский диктатор Владимир Путин и другие будут сидеть за столом переговоров. И именно это обсуждение должно зависеть от них.

Рютте считает, что если сейчас начать публично обсуждать только между союзниками, как должно выглядеть это мирное соглашение, то это не будет полезным шагом.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что сегодня на вечерней встрече будет ограниченное количество участников, и в частности, Северные и Балтийские страны будут представлены премьер-министром Дании.

Науседа считает, что Европа должна иметь четкую стратегию в отношении войны в Украине. Литовский президент добавил, что приоритетом должна быть максимальная поддержка Украины, потому что всегда трудно вести переговоры, если находишься в слабой позиции.

"Я думаю, что Украина должна перехватить инициативу в этой войне, чтобы быть даже еще более успешной на поле боя, и только при таких обстоятельствах мы можем ожидать, что мирные переговоры будут успешными, если они позже начнутся", - подчеркнул Науседа.

Что еще известно о возможности переговоров

Как сообщал УНИАН, недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас нет возможностей для проведения переговоров между Украиной и Россией. Реалии таковы, что Российская Федерация может сесть за стол переговоров только через инструменты принуждения.

В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что для того, чтобы реальные переговоры о прекращении огня начались, нужно лишить Россию ресурсов для продолжения войны.

При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать возможность переговоров, поскольку заявляет, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

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