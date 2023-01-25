Сейчас вся команда президента работает над этим с партнерами.

В Офисе президента заявили, что Украина получит все для возвращения своих территорий и контрнаступления.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. "Все у нас будет. Все для возвращения наших территорий и контрнаступления. И танкисты будут довольны, и артиллеристы, а впоследствии - и пилоты", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что сейчас вся команда президента работает над этим с партнерами. "Все будет", - добавил он.

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Помощь Украине от партнеров

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2.

Известно, что депутаты Бундестага сегодня рассмотрят вопрос возможных поставок танков Leopard из Германии в Украину.

Отмечается, что этот вопрос будут рассматривать по просьбе парламентской группы ХДС/ХСС, которая хочет "прекратить леопардовую блокаду федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

Позже вчера, 24 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине самолетов F-16.

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