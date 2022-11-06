Вице-премьер, министр по реинтеграции Ирину Верещук заявила, что Путин намерен уничтожить Украину как государство.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что говорить о начале переговоров с агрессором можно будет тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Такое заявление сделала вице-премьер, министр по реинтеграции Ирину Верещук в интервью изданию Corriere della Sera, отметив при этом, что любые территориальные уступки, о которых говорят некоторые западные политики полностью исключены.

На вопрос журналиста, когда между Украиной и РФ начнется дипломатия, она ответила: "Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась".

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"Украинцы в этом четкие и единодушные: мы не будем торговать нашим народом и частью наших регионов, как в Крыму, так и на Донбассе. Путин нацелен не только на земли, не питаем иллюзий, что компромисс возможен. Путин намерен уничтожить нас как государство. Для нас это вопрос жизни или смерти", - подчеркнула она.

Переговоры с агрессором:

22 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией.

30 сентября 2022 года Украина отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока у власти находится Владимир Путин. Такое решение приняли на заседании СНБО, а 4 октября президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, ракетный террор Украины 10 октября — это попытка склонить нашу страну к переговорам.

Позже Зеленский рассказал, что за восемь дней Россия разрушила 30% электростанций в стране. После такого военного преступления для возможности переговоров с режимом Путина "не осталось места".

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