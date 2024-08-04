Украина может не раскрывать миссии F-16: Зеленский объяснил причину

Президент пообещал, что результаты работы истребителей украинцы увидят.

Украина может не рассказывать о миссиях истребителей F-16. Сейчас это очень опасно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина. По словам украинского лидера, сегодня не может раскрыть подробности относительно миссий. Однако украинцы увидят результаты работы F-16.

"Я думаю, что вы увидите, возможно, не все, но увидите результаты. Мы решим прокомментировать, был ли это результат с F-16 или нет", - сказал Зеленский. Видео дня

Сегодня нужно принять все меры безопасности, которые обсуждались с партнерами по использованию F-16, отметил президент. Так или иначе, сегодня самолеты уже в нашем небе и Украина может их использовать.

"По крайней мере, на сегодняшний день я могу сказать вам очень открыто, что мы можем их использовать", - подытожил Зеленский.

Истребители F-16 в Украине - последние новости

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, сообщили журналисты The Telegraph.

Издание The Economist сообщило, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля.

В День Воздушных сил Украины показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Этим Украина официально подтвердила, что борта уже готовы к миссиям.

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